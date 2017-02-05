Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые необычные здания-спирали (фото)
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
Чуркин предложил Лондону вернуть "аннексированный" Гибралтар
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
10:10 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области пара участковых спасла семью от смерти в огне

Инцидент произошел в поселке Саргатка Омской области, где на улице Советская горел частный дом с семьей внутри.

Пожар во время патрулирования заметили уполномоченные капитан полиции Константин Стукачёв и лейтенант полиции Жанат Батаев. Стражи порядка решили спасти несчастных.

«Не теряя ни минуты, стражи порядка подъехали к домовладению. В окне они увидели женщину с ребенком на руках и девушку. Константин Стукачёв бросился к двери, где вместе с главой семьи попытался потушить возгорание, однако вскоре, оценив ситуацию, вернулся к напарнику, чтобы оказать помощь в эвакуации заблокированных мамы и детей. Жанат Батаев в это время сломал раму, взял на руки 5-летнюю девочку, а капитан полиции 20-летнюю девушку и отнесли их в патрульный автомобиль. Женщине стражи порядка также помогли выбраться и сопроводили ее к дочерям», — сообщили в УМВД России по Омской области.

Прибывшие медицинские работники осмотрели мать и детей, повреждений у них не обнаружено, госпитализация не потребовалась. В итоге, полицейские получили поощрения от руководства УМВД по Омской области, а спасенная семья горелый дом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп заявил, что уважает Путина, но не знает, поладят ли они
ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах в Донбассе
Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни
Белый дом отказался от секретных тюрем ЦРУ
Рогозин рассказал о наплевательском отношении к санкциям ЕС
Google обязали передавать властям письма с зарубежных серверов
Матч с участием российской команды был прерван из-за драки
Спорт
Европейская суббота: рекорд Месси, Ньясс забивает «Ливерпулю» Месси в очередной раз переписал клубную историю, побив рекорд Роналда Кумана по числу результативных штрафных
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Необычные здания-спирали (фото)
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
За капремонтом можно будет следить по интернету
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь