В Омской области пара участковых спасла семью от смерти в огне

Пожар во время патрулирования заметили уполномоченные капитан полиции Константин Стукачёв и лейтенант полиции Жанат Батаев. Стражи порядка решили спасти несчастных.

«Не теряя ни минуты, стражи порядка подъехали к домовладению. В окне они увидели женщину с ребенком на руках и девушку. Константин Стукачёв бросился к двери, где вместе с главой семьи попытался потушить возгорание, однако вскоре, оценив ситуацию, вернулся к напарнику, чтобы оказать помощь в эвакуации заблокированных мамы и детей. Жанат Батаев в это время сломал раму, взял на руки 5-летнюю девочку, а капитан полиции 20-летнюю девушку и отнесли их в патрульный автомобиль. Женщине стражи порядка также помогли выбраться и сопроводили ее к дочерям», — сообщили в УМВД России по Омской области.

Прибывшие медицинские работники осмотрели мать и детей, повреждений у них не обнаружено, госпитализация не потребовалась. В итоге, полицейские получили поощрения от руководства УМВД по Омской области, а спасенная семья горелый дом.