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10:11 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе сгорел двухэтажный деревянный дом

Вчера, 4 февраля, произошел сильный пожар в двухэтажном деревянном доме на улице 9 января в Советском районе Уфы. Об этом сообщили в ГУ МС РФ по РБ.

Возгорание началось примерно в два часа дня на втором этаже расселенного барака, подготовленного под снос. Местные жители не без оснований подозревают бомжей, которые собирались там на ночлег в холодное время.
Пожарные полностью потушили огонь через два с половиной часа. Пострадавших нет.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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