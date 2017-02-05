В Уфе сгорел двухэтажный деревянный дом
Вчера, 4 февраля, произошел сильный пожар в двухэтажном деревянном доме на улице 9 января в Советском районе Уфы. Об этом сообщили в ГУ МС РФ по РБ.
Вчера, 4 февраля, произошел сильный пожар в двухэтажном деревянном доме на улице 9 января в Советском районе Уфы. Об этом сообщили в ГУ МС РФ по РБ.
Возгорание началось примерно в два часа дня на втором этаже расселенного барака, подготовленного под снос. Местные жители не без оснований подозревают бомжей, которые собирались там на ночлег в холодное время.
Пожарные полностью потушили огонь через два с половиной часа. Пострадавших нет.
Обстоятельства происшедшего выясняются.