В Уфе сгорел двухэтажный деревянный дом

Возгорание началось примерно в два часа дня на втором этаже расселенного барака, подготовленного под снос. Местные жители не без оснований подозревают бомжей, которые собирались там на ночлег в холодное время.

Пожарные полностью потушили огонь через два с половиной часа. Пострадавших нет.

Обстоятельства происшедшего выясняются.