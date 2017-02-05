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08:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровских туристов ограбили более чем на 300 тысяч рублей во вьетнамском отеле

Грабители, воспользовавшись отсутствием россиян в номере украли оттуда все деньги и технику.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 февраля, AmurMedia.

Туристов из Хабаровска ограбили на более чем 300 тысяч рублей в отеле во Вьетнаме. Грабители, пока россияне отдыхали у бассейна, пробрались в номер отеля и вынесли оттуда деньги и технику, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Life.ru.

Лайфу стало известно, что неприятный инцидент произошёл в отеле Mihn Tam на популярном вьетнамском курорте Муйне, когда семья пошла купаться в бассейн. Преступники сначала вскрыли дверь в номере, а затем взломали отмычкой чемодан.

В результате ограбления семья россиян осталась во Вьетнаме без денег, ноутбука, планшета и фотокамеры. Сумма ущерба — 5 тысяч евро.

По словам одной из пострадавших — Арины Карчугиной, проблемы у семьи возникли ещё при заселении в отель: туристов заселили не в тот номер, который они изначально заказывали. Решать эту проблему руководство отеля отказалось.

— Мы решили остаться в том номере, в котором мы были. 2 февраля, вернувшись с завтрака, мы пошли в бассейн. Перед тем как выйти из номера, все ценные вещи мы закрыли в чемодане на кодовый замок, убрали чемодан с видного места и проверили, что мы закрыли комнату. Спустя 15 минут мама решила вернуться в номер, чтобы промыть ранку на ноге. Она заметила, что дверь открыта. Она подумала, что в номере убираются, но потом увидела, что чемодан лежит открытым на кровати, а вещи разбросаны. Мама выбежала, начала кричать, что нас ограбили, — рассказала Арина Карчугина.

По словам девушки, они сразу сфотографировали взломанную дверь и чемодан и обратились за помощью к менеджеру отеля.

— Я попросила, чтобы они вызвали полицию. Мне сказали, что придётся подождать 40 минут, неизвестно почему. Маме стало плохо, мы попросили вызвать врача, на что менеджер отеля мне предложил идти пешком 15 минут до ближайшей клиники. Мы обратились в турагентство «Пегас-Туристик», где мы покупали тур. Только благодаря шеф-гиду компании мы вызвали скорую и маму увезли срочно в больницу, — добавила Арина Карчугина.

Она также отметила, что прибывший спустя время полицейский лишь бегло осмотрел номер и попросил написать заявление на английском языке. Русскоговорящего переводчика с представителем правоохранительных органов не оказалось.

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