Водитель «десятки», перевернувшейся в ходе погони ДПС, был пьян — полиция
Омская полиция раскрыла подробности вчерашней аварии на улице 10 лет Октября. Водитель, 25-летний парень, чудом не пострадал.
Омская полиция раскрыла подробности вчерашней аварии на улице 10 лет Октября. Водитель, 25-летний парень, чудом не пострадал.
Как уже сообщал портал Om1.ru, вечером 4 февраля автомобиль «ВАЗ-2109», пытаясь уйти от погони ДПС, слетел в сугроб и перевернулся. Оставалось неизвестным, пострадал ли
Как выяснилось, водитель «десятки» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Машину, двигавшуюся по криволинейной траектории, экипаж ДПС заметил около 19:20 в районе пересечения улиц Красных Зорь — 20-я Линия. Инспекторы потребовали, чтобы водитель остановился, но в ответ он только прибавил скорость.
— Экипаж ДПС стал преследовать нарушителя. В районе дома № 205 на ул. 10 лет Октября водитель «ВАЗа» не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. Гражданин в результате ДТП не пострадал и за медицинской помощью не обращался. Молодой человек находился в сильной степени опьянения.
25-летний мужчина уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Более того, у него при себе не было документов.
Возбуждено уголовное дело за повторное нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы. Также в его отношении составили еще два протокола: за управление автомобилем без водительских прав и невыполнение требования полиции об остановке.