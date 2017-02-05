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10:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В Чишминском районе поймали похитителя мотоцикла

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. В Чишминском районе полицейские раскрыли кражу мотоцикла. Как установили стражи порядка, мотоцикл был похищен еще в ноябре, но заявление поступило только на днях.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, «ИЖ Планета-5» был похищен со двора дома в селе Черниговка. 43-летний хозяин мотоцикла проживал большую часть времени в Уфе, поэтому обнаружил пропажу только недавно и сразу обратился в полицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка вышли на след ранее судимого 34-летнего местного жителя. Был обнаружен похищенный транспорт, который был спрятан на заднем дворе. По его словам, он похитил «Планету-5» еще в ноябре и попытался продать ее, но безуспешно.

Стражи порядка вернули похищенное законному владельцу.

Следственным отделом Отдела МВД России по Чишминскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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