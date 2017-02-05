В Самаре 62 пожарных больше часа тушили частный дом на ул. Мориса Тореза

Площадь пожара составила 150 кв. м. В его тушении участвовали 62 человека, применялось 16 единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 22:35, а в 22:49 пожар был полностью ликвидирован.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.