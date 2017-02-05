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12:43 (мск), источник: Volga News

В Самаре 62 пожарных больше часа тушили частный дом на ул. Мориса Тореза

В субботу, 4 февраля, в 21:30 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Мориса Тореза в Советском районе.

Площадь пожара составила 150 кв. м. В его тушении участвовали 62 человека, применялось 16 единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 22:35, а в 22:49 пожар был полностью ликвидирован.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

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