В Самаре 62 пожарных больше часа тушили частный дом на ул. Мориса Тореза
В субботу, 4 февраля, в 21:30 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Мориса Тореза в Советском районе.
В субботу, 4 февраля, в 21:30 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Мориса Тореза в Советском районе.
Площадь пожара составила 150 кв. м. В его тушении участвовали 62 человека, применялось 16 единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 22:35, а в 22:49 пожар был полностью ликвидирован.
Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.