В Черкасской области перевернулась фура с львовским мусором

В Золотоношском районе перевернулся грузовик, в котором было 18 тонн львовского мусора. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ЧП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

По его словам, был еще один грузовик с мусором, который также ехал со Львова, но его остановили на Золотоношском контрольном пункте.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 239 Уголовного кодекса Украины (покушение на загрязнение или порча земель). Добавим, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, житомирская область получила письмо от Львовского городского совета с просьбой принять мусора.