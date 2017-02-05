СМИ: пермяк несколько раз выстрелил в лицо обидчику брата
Пострадавший госпитализирован.
Пострадавший госпитализирован.
Стрельбой закончился конфликт в одном из ресторанов Перми, сообщает «Life.ru» со ссылкой на источник в полиции. Инцидент произошёл накануне возле гостиницы «Урал».
По словам очевидцев, ссора между мужчинами началась в ресторане. Участники конфликта вышли на улицу для выяснения отношений. Там, по данным СМИ, 32-летний пермяк, заступаясь за своего двоюродного брата, четыре раза выстрелил в лицо обидчику из травматического пистолета.
Пострадавшего госпитализировали. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.