Водитель на «ВАЗе» сбил 37-летнего волгоградца и скрылся с места ДТП
Неизвестный водитель 4 февраля сбил пешехода и скрылся с места аварии в Дзержинском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Неизвестный водитель 4 февраля сбил пешехода и скрылся с места аварии в Дзержинском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Авария произошла в 21:23. Водитель, личность которого пока не установлена, ехал на машине «ВАЗ-2107» по улице Полоненко со стороны Елецкой. Он, по всей вероятности, не заметил идущего по обочине через островок безопасности 37-летнего мужчину. Автомобиль сбил его.
После случившегося водитель скрылся с места происшествия. Пешеход с травмами был доставлен в больницу.