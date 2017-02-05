Водитель на «ВАЗе» сбил 37-летнего волгоградца и скрылся с места ДТП

Авария произошла в 21:23. Водитель, личность которого пока не установлена, ехал на машине «ВАЗ-2107» по улице Полоненко со стороны Елецкой. Он, по всей вероятности, не заметил идущего по обочине через островок безопасности 37-летнего мужчину. Автомобиль сбил его.

После случившегося водитель скрылся с места происшествия. Пешеход с травмами был доставлен в больницу.