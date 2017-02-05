Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
В Кремле прокомментировали отчет ОБСЕ о ситуации в Донбассе
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
20Ситуация на юго-востоке Украины
11:38 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Водитель на «ВАЗе» сбил 37-летнего волгоградца и скрылся с места ДТП

Неизвестный водитель 4 февраля сбил пешехода и скрылся с места аварии в Дзержинском районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 21:23. Водитель, личность которого пока не установлена, ехал на машине «ВАЗ-2107» по улице Полоненко со стороны Елецкой. Он, по всей вероятности, не заметил идущего по обочине через островок безопасности 37-летнего мужчину. Автомобиль сбил его.

После случившегося водитель скрылся с места происшествия. Пешеход с травмами был доставлен в больницу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лавров понадеялся на улучшение отношений с США
ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах в Донбассе
Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни
Белый дом отказался от секретных тюрем ЦРУ
Трамп заявил, что уважает Путина, но не знает, поладят ли они
Google обязали передавать властям письма с зарубежных серверов
Матч с участием российской команды был прерван из-за драки
Спорт
Европейская суббота: рекорд Месси, Ньясс забивает «Ливерпулю» Месси в очередной раз переписал клубную историю, побив рекорд Роналда Кумана по числу результативных штрафных
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь