Ночью на ул. Ладожской сгорел деревянный многоквартирный дом
Сообщение о загорании многоквартирного одноэтажного деревянного дома на ул. Ладожская в Перми поступило сегодня ночью в 04:05.
Сообщение о загорании многоквартирного одноэтажного деревянного дома на ул. Ладожская в Перми поступило сегодня ночью в 04:05.
Тушить десятиквартирный двухподъездный дом отправились 10 единиц техники и 29 человек личного состава
Все жильцы были эвакуированы, никто не пострадал. Ущерб и причины пожара устанавливаются.