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12:15 (мск), источник: Новости Перми

Ночью на ул. Ладожской сгорел деревянный многоквартирный дом

Сообщение о загорании многоквартирного одноэтажного деревянного дома на ул. Ладожская в Перми поступило сегодня ночью в 04:05.

Источник: Новости Перми

Тушить десятиквартирный двухподъездный дом отправились 10 единиц техники и 29 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Также на место прибыли сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Все жильцы были эвакуированы, никто не пострадал. Ущерб и причины пожара устанавливаются.

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Ночью на ул. Ладожской сгорел деревянный многоквартирный дом
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