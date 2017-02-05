Ещё один казахстанский государственный сайт подвергся атакам хакеров
Неизвестные взломали сайт правительственной программы по вступлению во Всемирную торговую организацию и разместили на нём антиарабские лозунги.
Неизвестные взломали сайт правительственной программы по вступлению во Всемирную торговую организацию и разместили на нём антиарабские лозунги.
Сайт wto.gov.kz. атакован хакерами. На его главной странице они разместили лозунги антиарабского движения за независимость Северной Африки, которые сопровождались революционной песней амазигов Марокко.
Скрин главной страницы успела сделать пользователь Facebook Айнура Каргалинова. На данный момент сайт заблокирован хостингом.
Неделей ранее хакерской атаке подверглись сайты СМИ из Караганды и Шымкента. Неизвестные удалили со страничек видеосюжеты и некоторые статьи.