В Башкирии продолжается поиск парня, пропавшего по дороге к подруге

Напомним, парень пропал 30 декабря прошлого года. Уходя из дома. Сказал, что направляется к своей девушке в село Кабаково.

По словам свидетелей, Алексея видели в баре в Кабаково, где произошла драка, после которой Алеша исчез, оставив в баре телефон. С тех пор его больше никто не видел.