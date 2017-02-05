В Башкирии продолжается поиск парня, пропавшего по дороге к подруге
Близкие 22-летнего Алеши Семенова из поселка Тимкино вновь разместили в соцсетях просьбу помочь найти его.
Близкие 22-летнего Алеши Семенова из поселка Тимкино вновь разместили в соцсетях просьбу помочь найти его.
Напомним, парень пропал 30 декабря прошлого года. Уходя из дома. Сказал, что направляется к своей девушке в село Кабаково.
По словам свидетелей, Алексея видели в баре в Кабаково, где произошла драка, после которой Алеша исчез, оставив в баре телефон. С тех пор его больше никто не видел.
Родные сходят с ума от беспокойства и умоляют всех, кто видел Алексея или