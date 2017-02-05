Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
США ответили на сообщения о 20 минутах беседы Трампа с Тимошенко
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Дима Билан поделился семейным снимком
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии продолжается поиск парня, пропавшего по дороге к подруге

Близкие 22-летнего Алеши Семенова из поселка Тимкино вновь разместили в соцсетях просьбу помочь найти его.

Напомним, парень пропал 30 декабря прошлого года. Уходя из дома. Сказал, что направляется к своей девушке в село Кабаково.

По словам свидетелей, Алексея видели в баре в Кабаково, где произошла драка, после которой Алеша исчез, оставив в баре телефон. С тех пор его больше никто не видел.

Источник: PROUFU.ru

Родные сходят с ума от беспокойства и умоляют всех, кто видел Алексея или что-нибудь знает о нем, позвонить по телефонам 8 987 613 2400, 8 919 603 2940; 8 917 414 92 82.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Девять: «Салават Юлаев» проиграл ЦСКА и поставил себя на грань пропасти
Лавров понадеялся на улучшение отношений с США
ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах в Донбассе
Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни
Белый дом отказался от секретных тюрем ЦРУ
Трамп ответил журналисту Fox News на слова о Путине
Google обязали передавать властям письма с зарубежных серверов
Матч с участием российской команды был прерван из-за драки
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Универсиады с 43 наградами Президент Российского студенческого спортивного союза объясняет эти успехи желанием доказать миру, что отечественные спортсмены могут побеждать без допинга
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Необычные здания-спирали (фото)
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь