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14:05 (мск), источник: Sputnik.by

МЧС Беларуси предупредило об опасной игре среди детей в соцсетях

Представитель МЧС отметила, что в Беларуси набирает популярность игра, которая толкает детей на совершение самоубийств.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси предупредило о том, что в социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних, об этом в Facebook написала официальный представитель Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Беларуси Марина Бинкевич.

«Сейчас среди детей новомодной стала игра: “Беги или умри!” Суть этой игры перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра популярна по всей России и уже пришла в Беларусь», — отметила Бинкевич.

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По ее словам, водителям нужно быть предельно внимательными, когда видят детей у дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься прямо под колеса.

Она также призвала родителей проверить, в каких группах в соцсетях находятся их дети. По ее словам, в соцсетях появилась новая игра, она опасна тем, что провоцирует детей на совершение суицидов.

«Дети “покупают” свою смерть! Приобретая приложение, за ними закрепляется человек, следящим за выполнением заданий, последним этапом игры — является суицид», — предупредила Бинкевич.

Она посоветовала родителям обратить внимание на следующее: «Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать, рисует китов, бабочек, единорогов, в группах, содержащих в названии следующее: “Киты плывут вверх”, “Разбуди меня в 4.20”, f57, f58, “Тихийдом”, “Рина ”, “Няпока”, “Море китов”, “50 дней до моего…” хэштеги: домкитов, млечныйпуть, 150звёзд, ff33, d28».

Она также отметила, что признаком вовлечения в опасную игру является то, что ребенок переписывается в вайбере (и других мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.

Бинкевич также назвала «опасные» хеш-теги-: #f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть.

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