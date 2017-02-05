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12:15 (мск), источник: Kazinform

Более 1500 пассажиров вывезены железнодорожным транспортом из-за непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Более 1500 пассажиров вывезены железнодорожным транспортом из-за непогоды, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Источник: Kazinform

«4 февраля т.г. в связи со сложными метеоусловиями в некоторых регионах страны и закрытием автотрасс, АО “Пассажирские перевозки” приняты меры по дополнительной прицепке 40 вагонов, которые позволили обеспечить вывоз более 1500 пассажиров до пунктов назначения», — говорится в сообщении.

Структурные подразделения и центральный аппарат национального перевозчика продолжают работать в усиленном режиме.

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