Более 1500 пассажиров вывезены железнодорожным транспортом из-за непогоды

«4 февраля т.г. в связи со сложными метеоусловиями в некоторых регионах страны и закрытием автотрасс, АО “Пассажирские перевозки” приняты меры по дополнительной прицепке 40 вагонов, которые позволили обеспечить вывоз более 1500 пассажиров до пунктов назначения», — говорится в сообщении.

Структурные подразделения и центральный аппарат национального перевозчика продолжают работать в усиленном режиме.