Водитель не уступил дорогу на кругу и разбил машину, взятую в аренду
Плохой выдалась минувшая ночь для одного из столичных водителей. Он вдребезги разбил взятый в аренду автомобиль. Впрочем, сам же и стал виновником аварии.
Плохой выдалась минувшая ночь для одного из столичных водителей. Он вдребезги разбил взятый в аренду автомобиль. Впрочем, сам же и стал виновником аварии.
Не уступил дорогу на перекрестке с круговым движением.
ДТП произошло в столичном секторе Рышкановка. Виновному грозят шесть штрафных пунктов и штраф в тысячу леев.