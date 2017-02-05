Водитель не уступил дорогу на кругу и разбил машину, взятую в аренду

Водитель не уступил дорогу на кругу и разбил машину, взятую в аренду

Плохой выдалась минувшая ночь для одного из столичных водителей. Он вдребезги разбил взятый в аренду автомобиль. Впрочем, сам же и стал виновником аварии.