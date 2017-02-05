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13:32 (мск), источник: Publika.md

Водитель не уступил дорогу на кругу и разбил машину, взятую в аренду

Плохой выдалась минувшая ночь для одного из столичных водителей. Он вдребезги разбил взятый в аренду автомобиль. Впрочем, сам же и стал виновником аварии.

Источник: Publika.md

Не уступил дорогу на перекрестке с круговым движением.

ДТП произошло в столичном секторе Рышкановка. Виновному грозят шесть штрафных пунктов и штраф в тысячу леев.

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