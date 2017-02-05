Один из юных нижегородских спортсменов попал в реанимацию после ДТП под Ногинском

Стало известно состояние спортсменов из Выксы, попавших в ДТП на трассе в Ногинском районе 4 февраля. Об этом сообщает Выкса. РФ.

Тренер Алексей Шумратов и воспитанники ДЮЦ «Лидер» были доставлены в больницу Ногинска с травмами разной степени тяжести. Состояние тренера оценивается, как стабильное. Двое юных спортсменов также остаются в Ногинске. Одному сделана операция, он находится в реанимации. У другого повреждены кости таза.

Еще одного пассажира — мальчика 14 лет родители доставили в Выксунскую ЦРБ, у него диагностирован перелом руки, ушибы ног и позвоночника.

Авария на трассе произошла рано утром в 05:35 утра. В машине находилось 5 человек: два тренера и трое подростков. Они ехали в Химки на личном транспорте на всероссийский технический семинар по тхеквон-до ИТФ. На 41-м километре федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в Ногинском районе автомобиль Chery совершил наезд на световую опору.

В результате аварии погиб водитель автомобиля — тренер ДЮЦ «Лидер» Николай Чуднов, четверо пострадали. Погибшему было 28 лет, у него осталась беременная жена.