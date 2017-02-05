Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые необычные здания-спирали (фото)
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
"За четыре дня положили 74 человека": военный о боях в Авдеевке
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Дима Билан поделился семейным снимком
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:06 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Один из юных нижегородских спортсменов попал в реанимацию после ДТП под Ногинском

На 41-м километре федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в Ногинском районе автомобиль Chery совершил наезд на световую опору.

Стало известно состояние спортсменов из Выксы, попавших в ДТП на трассе в Ногинском районе 4 февраля. Об этом сообщает Выкса. РФ.

Тренер Алексей Шумратов и воспитанники ДЮЦ «Лидер» были доставлены в больницу Ногинска с травмами разной степени тяжести. Состояние тренера оценивается, как стабильное. Двое юных спортсменов также остаются в Ногинске. Одному сделана операция, он находится в реанимации. У другого повреждены кости таза.

Еще одного пассажира — мальчика 14 лет родители доставили в Выксунскую ЦРБ, у него диагностирован перелом руки, ушибы ног и позвоночника.

Авария на трассе произошла рано утром в 05:35 утра. В машине находилось 5 человек: два тренера и трое подростков. Они ехали в Химки на личном транспорте на всероссийский технический семинар по тхеквон-до ИТФ. На 41-м километре федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в Ногинском районе автомобиль Chery совершил наезд на световую опору.

В результате аварии погиб водитель автомобиля — тренер ДЮЦ «Лидер» Николай Чуднов, четверо пострадали. Погибшему было 28 лет, у него осталась беременная жена.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лавров понадеялся на улучшение отношений с США
ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах в Донбассе
Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни
Белый дом отказался от секретных тюрем ЦРУ
Трамп ответил журналисту Fox News на слова о Путине
Google обязали передавать властям письма с зарубежных серверов
Матч с участием российской команды был прерван из-за драки
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Универсиады с 43 наградами Президент Российского студенческого спортивного союза объясняет эти успехи желанием доказать миру, что отечественные спортсмены могут побеждать без допинга
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь