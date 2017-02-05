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13:39 (мск), источник: Sputnik.by

Продуктовый магазин сгорел в Смолевичах

В результате пожара уничтожено кассовое оборудование, повреждены две холодильные витрины, закопчен торговый зал.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который произошел минувшей ночью в продовольственном магазине в Смолевичах, сообщили в пресс-службе Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщение о пожаре в одноэтажном магазине по улице Комсомольской поступило в экстренные службы 5 февраля в 01:05.

«В результате пожара уничтожено кассовое оборудование, повреждены две холодильные витрины, закопчен торговый зал. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются», — сообщили в пресс-службе.

Всего за минувшую субботу в Минской области произошло шесть пожаров, пострадал один человек — в Борисовском районе загорелся грузовой автомобиль, водитель пытался самостоятельно ликвидировать возгорание и получи ожоги.

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