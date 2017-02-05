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13:00 (мск), источник: НИА Самара

В Жигулевске легковой автомобиль повредил газопровод: без газа остались две котельных и многоквартирный дом

Утром 5 февраля в Жигулевске легковой автомобиль совершил наезд на газопровод среднего давления диаметром 325 мм.

Авария произошла на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. В результате аварии был поврежден газопровод среднего давления. Незамедлительно на место происшествия были направлены аварийные службы ООО «Газпром газораспределение Самара».

Было временно прекращено газоснабжение 2-х котельных и одного многоквартирного дома. Специалисты аварийной газовой службы оперативно восстановили участок газопровода после дорожно-транспортного происшествия, что позволило избежать серьезных последствий аварии для потребителей.

В настоящее время восстановительные работы завершены, и газоснабжение потребителей полностью восстановлено, сообщает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара».

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