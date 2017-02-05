В Жигулевске легковой автомобиль повредил газопровод: без газа остались две котельных и многоквартирный дом
Утром 5 февраля в Жигулевске легковой автомобиль совершил наезд на газопровод среднего давления диаметром 325 мм.
Утром 5 февраля в Жигулевске легковой автомобиль совершил наезд на газопровод среднего давления диаметром 325 мм.
Авария произошла на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. В результате аварии был поврежден газопровод среднего давления. Незамедлительно на место происшествия были направлены аварийные службы ООО «Газпром газораспределение Самара».
Было временно прекращено газоснабжение 2-х котельных и одного многоквартирного дома. Специалисты аварийной газовой службы оперативно восстановили участок газопровода после
В настоящее время восстановительные работы завершены, и газоснабжение потребителей полностью восстановлено, сообщает