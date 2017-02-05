Возбуждено дело по факту гибели рабочих на производстве в Дзержинске

Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих на производстве в Дзержинске, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По результатам проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Следователи изъяли образцы сточных вод и воздуха из помещения станции перекачки, где погибли люди. Проводятся химические экспертизы.

Напомним, что трагедия произошла 1 февраля днем на одном из производств. По предварительным данным, 58-летний мужчина и 49-летняя женщина ушли на осмотр оборудования на станции перекачки сточных вод, но обратно не вернулись. Их тела без признаков жизни были обнаружены на территории станции.