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13:07 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Возбуждено дело по факту гибели рабочих на производстве в Дзержинске

На предприятии проводится расследование причин гибели сотрудников.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих на производстве в Дзержинске, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По результатам проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Следователи изъяли образцы сточных вод и воздуха из помещения станции перекачки, где погибли люди. Проводятся химические экспертизы.

Напомним, что трагедия произошла 1 февраля днем на одном из производств. По предварительным данным, 58-летний мужчина и 49-летняя женщина ушли на осмотр оборудования на станции перекачки сточных вод, но обратно не вернулись. Их тела без признаков жизни были обнаружены на территории станции.

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