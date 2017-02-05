Под Воронежем четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Авария произошла в 9.50 на 477 километре трассы в Рамонском районе. Шедший из Ростова-на-Дону в Москву автобус столкнулся со спецмашиной дорожной службы.

— Там до этого произошло несколько мелких аварий, движение было затруднено. Водитель автобуса, по всей видимости, не учел это и плохие дорожные условия (накануне прошел сильный снегопад), не выдержал безопасную дистанцию и врезался в шедший впереди КамАЗ, обрабатывавший проезжую часть песко-соляной смесью.

Травмы получил водитель Neoplan и трое пассажиров, детей среди них нет. Движение по М-4 в сторону Москвы застопорилось, ДПС направляла машины в обход.