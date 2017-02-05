У «Арены Омск» на боку застряла в сугробе «Шевроле Нива»
Авария произошла на левобережной объездной дороге.
Авария произошла на левобережной объездной дороге.
В омских пабликах публикуют фотографии и видео с места ДТП на объездной дороге между «Ареной Омск» и Бульваром архитекторов — «кишке», как называют ее местные жители. Автомобиль «Шевроле Нива» угодил в кювет, перевернувшись набок. Машина застряла в сугробе буквально «на ребре».
По словам очевидцев, к месту аварии стянулись полицейские и пожарные машины, также заметили скорую помощь. Есть ли пострадавшие, пока не известно. Водитель,
В комментариях предполагают, что авария могла случиться