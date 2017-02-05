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19:25 (мск), источник: Om1.ru

У «Арены Омск» на боку застряла в сугробе «Шевроле Нива»

Авария произошла на левобережной объездной дороге.

В омских пабликах публикуют фотографии и видео с места ДТП на объездной дороге между «Ареной Омск» и Бульваром архитекторов — «кишке», как называют ее местные жители. Автомобиль «Шевроле Нива» угодил в кювет, перевернувшись набок. Машина застряла в сугробе буквально «на ребре».

По словам очевидцев, к месту аварии стянулись полицейские и пожарные машины, также заметили скорую помощь. Есть ли пострадавшие, пока не известно. Водитель, по-видимому, жив — на кадрах рядом с перевернутой машиной можно увидеть мужчину без верхней одежды.

В комментариях предполагают, что авария могла случиться из-за состояния дороги. Пользователи жалуются на узкую колею и большое количество ям.

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