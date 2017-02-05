В Крыму из-за тумана остановлена работа Керченской паромной переправы

В Керчи остановлено паромное сообщение между оккупированным Крымом и Краснодарским краем Российской Федерации. Об этом сообщает Главное управление МЧС России в Крыму.

Как сообщают в ведомстве, причиной приостановки работы переправы стали неблагоприятные погодные условия — туман.

Напомним, паромная переправа через Керченский пролив соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ. Въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

Отметим, что во избежание регулярной перегрузки переправы и очередей российская власть в апреле 2015 года начала строительство автомобильного и железнодорожного транспортного перехода. Его планируют построить до конца 2018 года.