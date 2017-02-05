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14:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Шымкенте пассажирский автобус врезался в здание

У автобуса отказали тормоза, пассажиров в салоне не было.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 фев — Sputnik. В Шымкенте пассажирский автобус 103 маршрута въехал в здание. У водителя отказали тормоза, сообщает Otyrar.kz.

Ранее водитель обнаружил, что в автобусе отказала отопительная система. Он принял решение высадить людей и отправиться на ремонтно-техническую базу. По пути у него отказали тормоза и водитель решил, что наименее безопасным будет затормозить, въехав в здание в безлюдном месте, не задев при этом другие машины.

Издание сообщает, что в прошлом году, по данным МПС Шымкента за различные нарушения правил дорожного движения из автопарков города были уволены шесть водителей. С начала этого года уже лишен прав и уволен один водитель пассажирского автобуса.

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