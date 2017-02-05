В Шымкенте пассажирский автобус врезался в здание
У автобуса отказали тормоза, пассажиров в салоне не было.
У автобуса отказали тормоза, пассажиров в салоне не было.
АСТАНА, 5 фев — Sputnik. В Шымкенте пассажирский автобус 103 маршрута въехал в здание. У водителя отказали тормоза, сообщает Otyrar.kz.
Ранее водитель обнаружил, что в автобусе отказала отопительная система. Он принял решение высадить людей и отправиться на
Издание сообщает, что в прошлом году, по данным МПС Шымкента за различные нарушения правил дорожного движения из автопарков города были уволены шесть водителей. С начала этого года уже лишен прав и уволен один водитель пассажирского автобуса.