В Шымкенте пассажирский автобус врезался в здание

АСТАНА, 5 фев — Sputnik. В Шымкенте пассажирский автобус 103 маршрута въехал в здание. У водителя отказали тормоза, сообщает Otyrar.kz.

Ранее водитель обнаружил, что в автобусе отказала отопительная система. Он принял решение высадить людей и отправиться на ремонтно-техническую базу. По пути у него отказали тормоза и водитель решил, что наименее безопасным будет затормозить, въехав в здание в безлюдном месте, не задев при этом другие машины.

Издание сообщает, что в прошлом году, по данным МПС Шымкента за различные нарушения правил дорожного движения из автопарков города были уволены шесть водителей. С начала этого года уже лишен прав и уволен один водитель пассажирского автобуса.