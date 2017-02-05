Поезд «Астана-Актобе» застрял более чем на 10 часов в одном из поселков Казахстана
В КТЖ объяснили, что задержка связана с техническими причинами.
В КТЖ объяснили, что задержка связана с техническими причинами.
Пассажиры поезда «Астана-Актобе» пожаловались на многочасовую задержку состава в поселке Кушмурун, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Поезд “Астана-Актобе” стоит в Кушмуруне уже 10 часов!!! У нас грудной ребенок. Мы в шоке», — написали очевидцы в редакцию Tengrinews.kz.
Как сообщили в
«В пути следования, в
АО «Пассажирские перевозки» приносит извинения за
В связи с этим были приняты меры по дополнительной прицепке 40 вагонов. Структурные подразделения и центральный аппарат национального перевозчика продолжают работать в усиленном режиме.