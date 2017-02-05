Поезд «Астана-Актобе» застрял более чем на 10 часов в одном из поселков Казахстана

«Поезд “Астана-Актобе” стоит в Кушмуруне уже 10 часов!!! У нас грудной ребенок. Мы в шоке», — написали очевидцы в редакцию Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки», поезд № 87, в связи с техническими причинами, прибудет на станцию Актобе с опозданием. При этом по прибытию в пункт назначения, пассажиры смогут получить компенсацию в соответствии с Законом РК «О железнодорожном транспорте» и «Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК».

«В пути следования, в вагоне-ресторане было обеспечено питание всех 170 пассажиров поезда», — уточнили в пресс-службе.

АО «Пассажирские перевозки» приносит извинения за форс-мажорные обстоятельства. Также перевозчик сообщает, что 4 февраля, в связи со сложными метеоусловиями в некоторых регионах страны и закрытием автотрасс, потребовался вывоз более 1500 пассажиров железнодорожным сообщением.

В связи с этим были приняты меры по дополнительной прицепке 40 вагонов. Структурные подразделения и центральный аппарат национального перевозчика продолжают работать в усиленном режиме.