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17:02 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростовской области задержан взломщик банкоматов

Правоохранительные органы Ростовской области задержали преступника, который находился в федеральном розыске с мая 2015 года за попытку взломать банкомат.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, подозреваемый повредил входную дверь и проник в сервисную зону банкомата одного из магазинов Сальска. Он использовал сварочное оборудование для отключения устройства. В этот момент в банкомате находился миллион рублей.

Как только банкомат был отключен, сигнал об этом поступил сотрудникам частного охранного предприятия, которые обратились в полицию. Звук сигнализации заставил мужчину скрыться с места преступления. Он был объявлен в федеральный розыск. Полицейские сообщают, что злоумышленником оказался 33-летний безработный местный житель.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Кража»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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