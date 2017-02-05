В Ростовской области задержан взломщик банкоматов

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, подозреваемый повредил входную дверь и проник в сервисную зону банкомата одного из магазинов Сальска. Он использовал сварочное оборудование для отключения устройства. В этот момент в банкомате находился миллион рублей.

Как только банкомат был отключен, сигнал об этом поступил сотрудникам частного охранного предприятия, которые обратились в полицию. Звук сигнализации заставил мужчину скрыться с места преступления. Он был объявлен в федеральный розыск. Полицейские сообщают, что злоумышленником оказался 33-летний безработный местный житель.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Кража»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.