В Ростовской области задержан взломщик банкоматов
Правоохранительные органы Ростовской области задержали преступника, который находился в федеральном розыске с мая 2015 года за попытку взломать банкомат.
Правоохранительные органы Ростовской области задержали преступника, который находился в федеральном розыске с мая 2015 года за попытку взломать банкомат.
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Как только банкомат был отключен, сигнал об этом поступил сотрудникам частного охранного предприятия, которые обратились в полицию. Звук сигнализации заставил мужчину скрыться с места преступления. Он был объявлен в федеральный розыск. Полицейские сообщают, что злоумышленником оказался 33-летний безработный местный житель.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Кража»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.