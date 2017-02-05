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19:15 (мск), источник: РИА Новости

Под Воронежем число пострадавших в ДТП с участием автобуса выросло до семи

Количество пострадавших в аварии с участием автобуса Neoplan, который столкнулся с комбинированной дорожной машиной в Воронежской области, выросло до семи человек, сообщает в воскресенье главное управление МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что авария произошла в 09.50 мск 5 февраля на 477 километре автодороги М-4 «Дон». Автобус Neoplan, ехавший со стороны города Ростов-на-Дону в направлении Москвы, врезался в дорожный автомобиль КДМ (комбинированная дорожная машина), который обрабатывал дорожное покрытие песко-соляной смесью. В результате ДТП, по данным полиции, травмы получил водитель автобуса, а также три пассажира.

«Всего в автобусе находились 27 человек. По состоянию на 13.00, 7 пострадавших госпитализированы. Погибших нет», — говорится в сообщении.

На участке автодороги, где произошла авария, было ограничено движение. В 12.02 мск движение на трассе М-4 было восстановлено по штатной схеме.

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