Под Воронежем число пострадавших в ДТП с участием автобуса выросло до семи

Ранее сообщалось, что авария произошла в 09.50 мск 5 февраля на 477 километре автодороги М-4 «Дон». Автобус Neoplan, ехавший со стороны города Ростов-на-Дону в направлении Москвы, врезался в дорожный автомобиль КДМ (комбинированная дорожная машина), который обрабатывал дорожное покрытие песко-соляной смесью. В результате ДТП, по данным полиции, травмы получил водитель автобуса, а также три пассажира.

«Всего в автобусе находились 27 человек. По состоянию на 13.00, 7 пострадавших госпитализированы. Погибших нет», — говорится в сообщении.

На участке автодороги, где произошла авария, было ограничено движение. В 12.02 мск движение на трассе М-4 было восстановлено по штатной схеме.