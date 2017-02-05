В Черниговской области на мужчину напал бешеный волк
В Черниговской области пограничники спасли мужчину, на которого напал волк.
В Черниговской области пограничники спасли мужчину, на которого напал волк.
В селе Задериевка Черниговской области вчера на местного жителя напал волк. Как сообщили в
Находясь дома, они услышали крики о помощи. Ради спасения мужчины, который уже был в тяжелом состоянии от укусов животного, пограничникам пришлось обезвредить волка голыми руками и с помощью ножа.
Пограничники спасли мужчину, но тоже получили многочисленные раны коленных и локтевых суставов, а также предплечья. Местного жителя и военнослужащих сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования и оказания необходимой помощи.
Об этом факте пограничники проинформировали соседние подразделения, органы власти и представителей санэпидемстанции. Сейчас состояние здоровья местного жителя и военнослужащих удовлетворительное.
Как сообщают местные СМИ, многим селах Черниговщины, которые граничат с лесами, угрожает нашествие волков. Так, в Неданчичах Репкинского района сельский совет выплачивает охотникам по 500 грн за каждого убитого волка.