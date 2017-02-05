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15:44 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Черниговской области на мужчину напал бешеный волк

В Черниговской области пограничники спасли мужчину, на которого напал волк.

Источник: Telegraf.com.ua

В селе Задериевка Черниговской области вчера на местного жителя напал волк. Как сообщили в пресс-службе Черниговского пограничного отряда, мужчину спасли двое пограничников.

Находясь дома, они услышали крики о помощи. Ради спасения мужчины, который уже был в тяжелом состоянии от укусов животного, пограничникам пришлось обезвредить волка голыми руками и с помощью ножа.

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Пограничники спасли мужчину, но тоже получили многочисленные раны коленных и локтевых суставов, а также предплечья. Местного жителя и военнослужащих сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования и оказания необходимой помощи.

Об этом факте пограничники проинформировали соседние подразделения, органы власти и представителей санэпидемстанции. Сейчас состояние здоровья местного жителя и военнослужащих удовлетворительное.

Как сообщают местные СМИ, многим селах Черниговщины, которые граничат с лесами, угрожает нашествие волков. Так, в Неданчичах Репкинского района сельский совет выплачивает охотникам по 500 грн за каждого убитого волка.

Комментарии
1
конь педальный
За 500 грн украинцы всех своих собак перестреляют. Нельзя больше 50 грн платить...((
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