Так, в субботу утром, 4 февраля, на плохое самочувствие пожаловались шесть девочек и один мальчик в возрасте 10−17 лет.

В музыкальной школе-интернате имени Н. Лысенко в Киеве произошло массовое отравление детей. Об этом «Обозревателю» сообщили медики.

В Черниговской области на мужчину напал бешеный волк

Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из столичных больниц с предварительным диагнозом — острая кишечная инфекция.

Не исключено, что причиной отравления могла стать некачественная еда, которую употребляли дети. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Школа-интернат расположена на улице Шамрыло, 4.

Отметим, что Киевская средняя специализированная музыкальная школа-интернат им. Николая Лысенко — одно из ведущих учебных заведений Украины в области подготовки музыкантов-исполнителей концертного профиля высокой квалификации. В ней получили специализированное образование выдающиеся отечественные музыканты и композиторы ХХ века.