В Киеве произошло массовое отравление детей
У пострадавших выявили кишечную инфекцию.
У пострадавших выявили кишечную инфекцию.
В музыкальной
Так, в субботу утром, 4 февраля, на плохое самочувствие пожаловались шесть девочек и один мальчик в возрасте 10−17 лет.
Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из столичных больниц с предварительным диагнозом — острая кишечная инфекция.
Не исключено, что причиной отравления могла стать некачественная еда, которую употребляли дети. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
Отметим, что Киевская средняя специализированная музыкальная
Как сообщал «Обозреватель», в городе