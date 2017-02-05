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15:47 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве произошло массовое отравление детей

У пострадавших выявили кишечную инфекцию.

В музыкальной школе-интернате имени Н. Лысенко в Киеве произошло массовое отравление детей. Об этом «Обозревателю» сообщили медики.

Так, в субботу утром, 4 февраля, на плохое самочувствие пожаловались шесть девочек и один мальчик в возрасте 10−17 лет.

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Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из столичных больниц с предварительным диагнозом — острая кишечная инфекция.

Не исключено, что причиной отравления могла стать некачественная еда, которую употребляли дети. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Школа-интернат расположена на улице Шамрыло, 4.

Отметим, что Киевская средняя специализированная музыкальная школа-интернат им. Николая Лысенко — одно из ведущих учебных заведений Украины в области подготовки музыкантов-исполнителей концертного профиля высокой квалификации. В ней получили специализированное образование выдающиеся отечественные музыканты и композиторы ХХ века.

Как сообщал «Обозреватель», в городе Каменец-Подольский в результате масштабного отравления пострадали 18 детей — участников танцевального коллектива «Галатея» из города Бровары Киевской области.

Комментарии
1
конь педальный
Когда уже угомонится этот не хороший человек ( редиска) Путин? Уже и до детей добрался...((
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