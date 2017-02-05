В Балтийском море перевернулся катер с двумя рыбаками

Вечером в субботу, 4 февраля, родственники потерпевших бедствие литовцев сообщили, что мужчины не вернулись домой. Служба охраны госграницы выяснила, что судно пропало в районе Клайпеды. После этого специалисты начали спасательную операцию.

Утром в воскресенье, 5 февраля, катер с одним из рыбаков обнаружили в море. Мужчину на вертолёте доставили в Клайпедскую больницу для осмотра.

Поиски второго рыбака продолжаются. «Центр координирования спасения на море вызвал на помощь вертолёт СОГГ Eurocopter 135 и вертолёт ВВС Dauphin, а также два судна ВМС Jotvingis и Šakiai. Дополнительно к участию в операции готовят судно Kuršis», — отмечает издание.