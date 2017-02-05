В Башкирии столкнулись две иномарки, пострадали три человека

По данным ГИБДД, авария случилась днем. По предварительным данным, ДТП спровоцировал 59-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4», который не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Навара».

После столкновения пострадали 65-летний водитель автомобиля «Ниссан» и его пассажирки — две женщины в возрасте 58 и 64 лет. Последняя получила настолько серьезные травмы, что ее пришлось госпитализировать в стационар.

Обстоятельства происшедшего выясняются.