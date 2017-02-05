На месте задержания выходцев из Чечни в Вене нашли еще один пистолет

Находка была сделана в результате тщательного осмотра места происшествия с собаками, натренированными на поиск взрывчатых веществ. Также полиции удалось обнаружить и боеприпасы к оружию.

В субботу, четвертого февраля в Вене были задержаны 22 выходца из Чечни. У них было изъято оружие и боеприпасы, в том числе автомат. В МВД Австрии сообщили, что задержанные подозреваются в причастности к криминальным разборкам.