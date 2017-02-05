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17:01 (мск), источник: РБК

На месте задержания выходцев из Чечни в Вене нашли еще один пистолет

Австрийская полиция в ходе осмотра места задержания группы выходцев из Чечни в Вене нашла еще один пистолет. Об этом сообщает австрийское издание Salzburg24 со ссылкой на сообщение полиции.

Источник: Reuters
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Находка была сделана в результате тщательного осмотра места происшествия с собаками, натренированными на поиск взрывчатых веществ. Также полиции удалось обнаружить и боеприпасы к оружию.

В субботу, четвертого февраля в Вене были задержаны 22 выходца из Чечни. У них было изъято оружие и боеприпасы, в том числе автомат. В МВД Австрии сообщили, что задержанные подозреваются в причастности к криминальным разборкам.

В то же время, сами задержанные утверждали, что собрались для проведения свадьбы.

Как сообщили в российском посольстве. дипломаты не получили каких-либо запросов от задержанных или австрийских властей в связи со случившимся. В представительстве отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.

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