На месте задержания выходцев из Чечни в Вене нашли еще один пистолет

Находка была сделана в результате тщательного осмотра места происшествия с собаками, натренированными на поиск взрывчатых веществ. Также полиции удалось обнаружить и боеприпасы к оружию.
В субботу, четвертого февраля в Вене были задержаны 22 выходца из Чечни. У них было изъято оружие и боеприпасы, в том числе автомат. В МВД Австрии сообщили, что задержанные подозреваются в причастности к криминальным разборкам.
В то же время, сами задержанные утверждали, что собрались для проведения свадьбы.
Как сообщили в российском посольстве. дипломаты не получили каких-либо запросов от задержанных или австрийских властей в связи со случившимся. В представительстве отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.