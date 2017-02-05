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19:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омске сугроб спас пенсионерку, сбитую автобусом на пешеходном переходе

Женщина крайне удачно приземлилась при падении.

Вчера, 4 февраля, на улице Ватутина у остановки «Восточная» произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщают очевидцы в паблике «Аварийный Омск», транспорт сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Омичка лет 60-ти чудом не пострадала — ее падение затормозил сугроб, в сторону которого женщину отбросило ударом.

В комментариях отмечают, что водитель ПАЗика совершал объезд транспортного средства на дороге с односторонним движением и не убедился в безопасности маневра рядом с переходом. Также пользователи радуются счастливому спасению бабушки благодаря сугробу.

— Хоть чем-то сугробы помогают людям, — пишут в соцсетях.

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