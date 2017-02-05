В Омске сугроб спас пенсионерку, сбитую автобусом на пешеходном переходе

Вчера, 4 февраля, на улице Ватутина у остановки «Восточная» произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщают очевидцы в паблике «Аварийный Омск», транспорт сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Омичка лет 60-ти чудом не пострадала — ее падение затормозил сугроб, в сторону которого женщину отбросило ударом.

В комментариях отмечают, что водитель ПАЗика совершал объезд транспортного средства на дороге с односторонним движением и не убедился в безопасности маневра рядом с переходом. Также пользователи радуются счастливому спасению бабушки благодаря сугробу.