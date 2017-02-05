В Киеве во время движения вспыхнул автомобиль
В Киеве на проспекте Бандеры произошло самовозгорание автомобиля Citroen, который двигался в сторону Троещины.
В Киеве на проспекте Бандеры произошло самовозгорание автомобиля Citroen, который двигался в сторону Троещины.
Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.
По информации, во время движения
В это время проезжал экипаж патрульной полиции, он попытался потушить пламя. Неравнодушные киевляне останавливались и давали свои огнетушители. Однако полностью возгорание ликвидировали пожарные.
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