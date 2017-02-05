В Киеве во время движения вспыхнул автомобиль

Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

По информации, во время движения из-под капота автомобиля внезапно пошел дым. Водитель вышел из салона, чтобы открыть капот, получил легкие ожоги рук.

В это время проезжал экипаж патрульной полиции, он попытался потушить пламя. Неравнодушные киевляне останавливались и давали свои огнетушители. Однако полностью возгорание ликвидировали пожарные.