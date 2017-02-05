На трассе Чапаевск-Самара в страшном ДТП «десятку» разорвало на 2 части

В воскресенье, 5 февраля, под Самарой произошло страшное ДТП. На участке Чапаевск-Самара Волгоградской трассы столкнулись несколько легковых автомобилей.

Как нам сообщили очевидцы происшествия, наиболее сильный удар пришелся на ВАЗ-21010. Машину разорвало пополам. Из фото видно, что на месте работают сотрудники скорой помощи и представители правоохранительных органов и добровольцы.