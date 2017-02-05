На трассе Чапаевск-Самара в страшном ДТП «десятку» разорвало на 2 части
Кроме вазовской легковушки в аварии пострадали ещё несколько автомобилей.
Кроме вазовской легковушки в аварии пострадали ещё несколько автомобилей.
В воскресенье, 5 февраля, под Самарой произошло страшное ДТП. На участке
Как нам сообщили очевидцы происшествия, наиболее сильный удар пришелся на ВАЗ-21010. Машину разорвало пополам. Из фото видно, что на месте работают сотрудники скорой помощи и представители правоохранительных органов и добровольцы.