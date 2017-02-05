В Усть-Каменогорске незрячего мужчину пытались выгнать из автобуса

43-летнего инвалида по зрению кондуктор пыталась высадить из автобуса, аргументируя это тем, что на данном маршруте он якобы не имеет права ездить бесплатно. По словам незрячего горожанина, женщину поддержала большая часть пассажиров. Инвалид подал в суд, но отсудил лишь мизерную компенсацию морального ущерба. В свою очередь, кондуктор заявила, будто не знала о том, что на данном маршруте действуют льготы.

У Анатолия Тютюнькова первая группа инвалидности по зрению. Но, несмотря на недуг, он не сидит дома — старается жить полной жизнью, постоянно выбирается в город с окраины, где проживает. К Анатолию Васильевичу прикреплена сопровождающая из общества слепых, которая вместе с ним совершает покупки, помогает получить пособие.

Мужчина живет далеко от центра города — в районе аэропорта — и вынужден постоянно пользоваться общественным транспортом. В автобусах он ездит бесплатно, предъявляя удостоверение об инвалидности по зрению.

Второго августа 2016 года Анатолий Тютюньков сел в автобус № 351 на площади Ушанова. Этот маршрут является пригородным. Сопровождающая с ним не поехала, она лишь завела мужчину в салон и предупредила пассажиров, так как кроме Анатолия Васильевича у нее у нее еще два подопечных.

В конечном пункте назначения Анатолия Тютюнькова должен был встретить отец. Это была не первая поездка Анатолия Васильевича, однако именно она стала для мужчины сущим кошмаром. Как рассказал Анатолий Тютюньков, с ним стала скандалить женщина-кондуктор, которая в не очень учтивой форме заявила мужчине, что на пригородном маршруте никакие льготы не действуют. И потребовала, чтобы инвалид вышел из автобуса.

«Я просто опешил. Это для меня очень серьезная угроза была бы, выйди я из автобуса! Куда я пойду? Для незрячего человека это опасно для жизни», — вспоминает Анатолий Васильевич.

Мужчина пытался спорить с кондуктором. Но куда уж там.

«Она мне заявляла, мол, «почитай, там написано. А как я прочитаю? Кондуктор стала настраивать против меня пассажиров. Она неоднократно обращалась к людям в салоне, говорила, что удостоверение незрячего я наверняка украл или купил», — рассказывает свою версию событий Анатолий Васильевич.

По словам мужчины, на протяжении пути автобус трижды останавливали, чтобы его высадить, поскольку платить за проезд он решительно отказывался.

«Помню, какая-то пенсионерка возмущалась: “Если ты это удостоверение купил, так молчал бы, а то еще и огрызаешься”. На меня обрушился ушат помоев, одна женщина кричала: “Морду тут тебе некому набить!”. Я боялся, что не доберусь до места, что меня просто выкинут из автобуса. Все мои оправдания лишь подогревали ярость кондуктора и части пассажиров. Был такой накал страстей, что моя знакомая, которая ехала тем же рейсом, побоялась открыто за меня заступиться. Меня к этому моменту уже трясло от публичного унижения», — с ужасом вспоминает инвалид.

До места назначения Анатолий Васильевич все-таки добрался. В салоне были пассажиры, которые разделяли его точку зрения и даже предлагали купить ему билет.

«Я благодарен этим людям, но не мог принять у них денег. На мой взгляд, это подачка, а я всего лишь хотел воспользоваться своим законным правом на бесплатный проезд», — поясняет свою позицию Анатолий Тютюньков.

Как рассказал мужчина, роковая поездка не прошла для него бесследно. Стресс усугубил имеющиеся проблемы со здоровьем. Он решил не оставлять это просто так.

«С грубостью кондукторов я сталкиваюсь не в первый раз. Некоторые считают себя королевами, будто автобус принадлежит лично им. Но случай, который произошел в 351-м номере, стал последней каплей. Я был публично унижен, оскорблен всего лишь потому, что отстаивал свои права. Любой человек может оказаться на моем месте. Я решил, что такое нельзя терпеть», — говорит мужчина.

Первоначально Анатолий Тютюньков пожаловался в ТОО «Vosca», которое обслуживает маршрут. В жалобе он предупредил, что намерен требовать через суд компенсацию за моральный ущерб.

«Уже на следующий день мне позвонила эта кондуктор. Плакала, говорила: «Да я повешусь, да у меня нет денег», — рассказывает мужчина.

Анатолий Васильевич составил иск в суд, с юридическими вопросами ему помогала председатель ОО «Бірге» Лидия Ситникова.

От Татьяны Ивановой Анатолий Тютюньков потребовал компенсацию морального ущерба — 100 тысяч тенге.

Компания-перевозчик оперативно отреагировала на случившееся и уже через день принесла извинения.

«ТОО Vosca выражает свои извинения по поводу сложившейся конфликтной ситуации касательно некорректного поведения кондуктора автобуса № 351 Ивановой Татьяны. С кондуктора была взята объяснительная. Все собранные материалы по данной ситуации были рассмотрены на дисциплинарной комиссии. По результатам Ивановой был объявлен строгий выговор и проведен внеплановый инструктаж», — говорится в официальном письме за подписью директора фирмы-перевозчика Каната Калелова.

В суде кондуктор не признала иск. Женщина утверждала, что и слова плохого не сказала слепому пассажиру. А ругательства и оскорбления якобы выкрикивали другие пассажиры общественного транспорта. По словам Татьяны, конфликт возник из-за недопонимания.

По версии Ивановой, после того, как в ТОО «Vosca» на нее пришла жалоба, она пыталась урегулировать конфликт.

«Услышав сумму, которую он запросил, я оторопела и заплакала. Я физически не могла выплатить эти деньги, так как на моем обеспечении двое детей и муж-инвалид. Работаю я одна», — говорит женщина.

До суда дело все-таки дошло, и завершился он в пользу Анатолия Тютюнькова. Правда, вместо требуемых 100 тысяч тенге ответчица должна выплатить лишь десятую часть этой суммы. На решение суда повлияло наличие у ответчицы иждивенцев — двоих детей и мужа-инвалида.

Во время разбирательства сторона истца доказала: как инвалид первой группы по зрению, он имел право ездить на этом автобусе бесплатно.

Сама же Иванова в разговоре с корреспондентом издания сделала неожиданное заявление.

«Я не знала о наличии льгот на этом маршруте! Оказалось, что бесплатный проезд для инвалидов по зрению ввели еще в марте 2016 года, но узнала я об этом только тогда, когда поступила жалоба на меня. Начальство нас просто не предупредило! Фактически компания меня подставила, и в этом разбирательстве я стала крайней», — считает Татьяна.

Директор ТОО «Vosca» Канат Калелов утверждает обратное.

«Когда мы ввели льготы, сотрудников компании об этом предупреждали», — поясняет господин Калелов.