В Усть-Каменогорске незрячего мужчину пытались выгнать из автобуса
В областном центре ВКО произошел возмутительный случай, передает
В областном центре ВКО произошел возмутительный случай, передает
43-летнего инвалида по зрению кондуктор пыталась высадить из автобуса, аргументируя это тем, что на данном маршруте он якобы не имеет права ездить бесплатно. По словам незрячего горожанина, женщину поддержала большая часть пассажиров. Инвалид подал в суд, но отсудил лишь мизерную компенсацию морального ущерба. В свою очередь, кондуктор заявила, будто не знала о том, что на данном маршруте действуют льготы.
У Анатолия Тютюнькова первая группа инвалидности по зрению. Но, несмотря на недуг, он не сидит дома — старается жить полной жизнью, постоянно выбирается в город с окраины, где проживает. К Анатолию Васильевичу прикреплена сопровождающая из общества слепых, которая вместе с ним совершает покупки, помогает получить пособие.
Мужчина живет далеко от центра города — в районе аэропорта — и вынужден постоянно пользоваться общественным транспортом. В автобусах он ездит бесплатно, предъявляя удостоверение об инвалидности по зрению.
Второго августа 2016 года Анатолий Тютюньков сел в автобус № 351 на площади Ушанова. Этот маршрут является пригородным. Сопровождающая с ним не поехала, она лишь завела мужчину в салон и предупредила пассажиров, так как кроме Анатолия Васильевича у нее у нее еще два подопечных.
В конечном пункте назначения Анатолия Тютюнькова должен был встретить отец. Это была не первая поездка Анатолия Васильевича, однако именно она стала для мужчины сущим кошмаром. Как рассказал Анатолий Тютюньков, с ним стала скандалить
«Я просто опешил. Это для меня очень серьезная угроза была бы, выйди я из автобуса! Куда я пойду? Для незрячего человека это опасно для жизни», — вспоминает Анатолий Васильевич.
Мужчина пытался спорить с кондуктором. Но куда уж там.
«Она мне заявляла, мол, «почитай, там написано. А как я прочитаю? Кондуктор стала настраивать против меня пассажиров. Она неоднократно обращалась к людям в салоне, говорила, что удостоверение незрячего я наверняка украл или купил», — рассказывает свою версию событий Анатолий Васильевич.
По словам мужчины, на протяжении пути автобус трижды останавливали, чтобы его высадить, поскольку платить за проезд он решительно отказывался.
«Помню,
До места назначения Анатолий Васильевич
«Я благодарен этим людям, но не мог принять у них денег. На мой взгляд, это подачка, а я всего лишь хотел воспользоваться своим законным правом на бесплатный проезд», — поясняет свою позицию Анатолий Тютюньков.
Как рассказал мужчина, роковая поездка не прошла для него бесследно. Стресс усугубил имеющиеся проблемы со здоровьем. Он решил не оставлять это просто так.
«С грубостью кондукторов я сталкиваюсь не в первый раз. Некоторые считают себя королевами, будто автобус принадлежит лично им. Но случай, который произошел в 351-м номере, стал последней каплей. Я был публично унижен, оскорблен всего лишь потому, что отстаивал свои права. Любой человек может оказаться на моем месте. Я решил, что такое нельзя терпеть», — говорит мужчина.
Первоначально Анатолий Тютюньков пожаловался в ТОО «Vosca», которое обслуживает маршрут. В жалобе он предупредил, что намерен требовать через суд компенсацию за моральный ущерб.
«Уже на следующий день мне позвонила эта кондуктор. Плакала, говорила: «Да я повешусь, да у меня нет денег», — рассказывает мужчина.
Анатолий Васильевич составил иск в суд, с юридическими вопросами ему помогала председатель ОО «Бірге» Лидия Ситникова.
От Татьяны Ивановой Анатолий Тютюньков потребовал компенсацию морального ущерба — 100 тысяч тенге.
«ТОО Vosca выражает свои извинения по поводу сложившейся конфликтной ситуации касательно некорректного поведения кондуктора автобуса № 351 Ивановой Татьяны. С кондуктора была взята объяснительная. Все собранные материалы по данной ситуации были рассмотрены на дисциплинарной комиссии. По результатам Ивановой был объявлен строгий выговор и проведен внеплановый инструктаж», — говорится в официальном письме за подписью директора
В суде кондуктор не признала иск. Женщина утверждала, что и слова плохого не сказала слепому пассажиру. А ругательства и оскорбления якобы выкрикивали другие пассажиры общественного транспорта. По словам Татьяны, конфликт возник
По версии Ивановой, после того, как в ТОО «Vosca» на нее пришла жалоба, она пыталась урегулировать конфликт.
«Услышав сумму, которую он запросил, я оторопела и заплакала. Я физически не могла выплатить эти деньги, так как на моем обеспечении двое детей и
До суда дело
Во время разбирательства сторона истца доказала: как инвалид первой группы по зрению, он имел право ездить на этом автобусе бесплатно.
Сама же Иванова в разговоре с корреспондентом издания сделала неожиданное заявление.
«Я не знала о наличии льгот на этом маршруте! Оказалось, что бесплатный проезд для инвалидов по зрению ввели еще в марте 2016 года, но узнала я об этом только тогда, когда поступила жалоба на меня. Начальство нас просто не предупредило! Фактически компания меня подставила, и в этом разбирательстве я стала крайней», — считает Татьяна.
Директор ТОО «Vosca» Канат Калелов утверждает обратное.
«Когда мы ввели льготы, сотрудников компании об этом предупреждали», — поясняет господин Калелов.
Как бы там ни было, в ТОО «Vosca» Татьяна Иванова больше не работает. Она