Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
В МЧС назвали причину увольнения 13 генералов
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Дима Билан поделился семейным снимком
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Необычные здания-спирали (фото)
За капремонтом можно будет следить по интернету
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
14События недели в фотографиях
18:01 (мск), источник: Sputnik.by

Пожар в жлобинском колледже: погиб сотрудник

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Во время пожара в Жлобинском металлургическом колледже погиб мужчина, следователи начали проверку, сообщили Sputnik в пятницу в Гомельском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Sputnik.by

«Сообщение о пожаре в Жлобинском государственном металлургическом колледже поступило сегодня утром», — сообщили в МЧС.

По словам спасателей, на первом этаже здания в коридоре на полу в 30 метрах от очага пожара был обнаружен в бессознательном состоянии сотрудник учреждения.

«Мужчину вынесли на улицу и передали для осмотра работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали его смерть. В кабинете на третьем этаже здания была спасена работник колледжа», — отметили в МЧС.

Огнем уничтожено имущество в подсобном помещении на первом этаже здания, закопчены стены в коридоре первого этажа.

«Причина пожара устанавливается. Проверку проводит Жлобинский районный отдел Следственного комитета», — отметили в МЧС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Литовские пограничники стали проверять техосмотр
Лавров понадеялся на улучшение отношений с США
Минобороны опровергло данные о гибели российских солдат в Сирии
Сампсониевский собор в Петербурге передали РПЦ
СМИ узнали об уязвимости британских эсминцев для подлодок РФ
Трамп осадил журналиста, назвавшего Путина убийцей
США выразили обеспокоенность ростом насилия на Украине
Матч с участием российской команды был прерван из-за драки
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Универсиады с 43 наградами Президент Российского студенческого спортивного союза объясняет эти успехи желанием доказать миру, что отечественные спортсмены могут побеждать без допинга
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь