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18:06 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону иномарка сбила беременную женщину на тротуаре

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На проспекте Нагибина в Ростове-на Дону автомобиль сбил молодую женщину, находящуюся на девятом месяце беременности, и ее мужа, сообщает новостной портал «Блокнот».

Источник: РИА Новости

По информации издания, супруги стояли на бордюре возле проезжей части, когда проезжавший мимо автомобиль Honda Accord вылетел на тротуар.

Прохожие оказали женщине первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в Городскую больницу скорой медицинской помощи № 2. Медики диагностировали у нее несколько переломов и черепно-мозговую травму. Данных о состоянии ее супруга нет.

Как сообщает «Блокнот», водитель иномарки рассказал, что не справился с управлением на высокой скорости, поэтому, автомобиль налетел на бордюр, и его занесло на людей.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

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