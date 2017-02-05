В Ростове-на-Дону иномарка сбила беременную женщину на тротуаре
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На проспекте Нагибина в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На проспекте Нагибина в
По информации издания, супруги стояли на бордюре возле проезжей части, когда проезжавший мимо автомобиль Honda Accord вылетел на тротуар.
Прохожие оказали женщине первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в Городскую больницу скорой медицинской помощи № 2. Медики диагностировали у нее несколько переломов и
Как сообщает «Блокнот», водитель иномарки рассказал, что не справился с управлением на высокой скорости, поэтому, автомобиль налетел на бордюр, и его занесло на людей.
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они устанавливают обстоятельства случившегося.