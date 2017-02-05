В Ростове-на-Дону иномарка сбила беременную женщину на тротуаре

По информации издания, супруги стояли на бордюре возле проезжей части, когда проезжавший мимо автомобиль Honda Accord вылетел на тротуар.

Прохожие оказали женщине первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в Городскую больницу скорой медицинской помощи № 2. Медики диагностировали у нее несколько переломов и черепно-мозговую травму. Данных о состоянии ее супруга нет.

Как сообщает «Блокнот», водитель иномарки рассказал, что не справился с управлением на высокой скорости, поэтому, автомобиль налетел на бордюр, и его занесло на людей.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они устанавливают обстоятельства случившегося.