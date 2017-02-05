В деревне в Свердловской области найдено тело девочки, которую предположительно загрызли собаки
Екатеринбург. 5 февраля.
Екатеринбург. 5 февраля.
По данным ведомства, днем 5 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Пальмино обнаружено тело семилетней девочки с ранами, характерными для укусов и следами когтей животных (предположительно, собак).
Уголовное дело возбуждено по ст.109 УК РФ РФ (причинение смерти по неосторожности).
В свою очередь,
Семья, где проживала девочка, на профилактических учетах не состояла.
По данным
В ходе прокурорской поверки будет установлено, имелись ли ранее факты агрессивного поведения этих собак, проводилась ли работы по выявлению заболеваний животных, в том числе бешенства.
Кроме того, будет установлено, почему семилетний ребенок находился без присмотра взрослых на улице.