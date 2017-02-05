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19:00 (мск), источник: Интерфакс

В деревне в Свердловской области найдено тело девочки, которую предположительно загрызли собаки

Екатеринбург. 5 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы в Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в деревне Пальмино Таборинского района, сообщает в воскресенье пресс-служба СКР по региону.

По данным ведомства, днем 5 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Пальмино обнаружено тело семилетней девочки с ранами, характерными для укусов и следами когтей животных (предположительно, собак).

Уголовное дело возбуждено по ст.109 УК РФ РФ (причинение смерти по неосторожности).

В свою очередь, пресс-служба областного УМВД сообщает, что тело девочки на детской площадке обнаружили школьники, которые возвращались после репетиции из местного дома культуры.

Семья, где проживала девочка, на профилактических учетах не состояла.

По данным пресс-службы облпрокуратуры, на девочку могли напасть две собаки, хозяева которых в настоящее время известны.

В ходе прокурорской поверки будет установлено, имелись ли ранее факты агрессивного поведения этих собак, проводилась ли работы по выявлению заболеваний животных, в том числе бешенства.

Кроме того, будет установлено, почему семилетний ребенок находился без присмотра взрослых на улице.

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