Два водителя погибли при лобовом столкновении авто под Воронежем
Автомобили Toyota Corolla и «Лада Калина» столкнулись на 17 км автодороги «М4 “Дон” — Малая Приваловка» в Новоусманском районе в 14:45 воскресенья, 5 февраля.
Автомобили Toyota Corolla и «Лада Калина» столкнулись на 17 км автодороги «М4 “Дон” — Малая Приваловка» в Новоусманском районе в 14:45 воскресенья, 5 февраля.
В аварии погибли оба водителя, а 14-летний сын одного из автомобилистов пострадал, сообщила
По предварительным данным ведомства, 56-летний водитель Toyota Corolla, житель Воронежской области, ехал в сторону города Воронежа, вылетел на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калина» под управлением 44-летнего жителя Липецкой области.
Оба водителя погибли до приезда «скорой», а 14-летний пассажир «Лады» получил травмы и был госпитализирован.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.