Два водителя погибли при лобовом столкновении авто под Воронежем

В аварии погибли оба водителя, а 14-летний сын одного из автомобилистов пострадал, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным ведомства, 56-летний водитель Toyota Corolla, житель Воронежской области, ехал в сторону города Воронежа, вылетел на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калина» под управлением 44-летнего жителя Липецкой области.

Оба водителя погибли до приезда «скорой», а 14-летний пассажир «Лады» получил травмы и был госпитализирован.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.