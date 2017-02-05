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18:57 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Погиб в сгоревшем авто на трассе

В Челябинской области столкнулись 2 легковушки — есть погибший.

В Челябинской области на трассе, примерно в 105 километрах от Магнитогорска сегодня, 5 февраля, произошло смертельное ДТП, передает с места события корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По сообщениям очевидцев, автомобиль Daewoo Nexia начал петлять и врезался в кроссовер Hyundai. Первая машина вспыхнула и полностью сгорела. Предположительно, передвигалась на газу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Тело погибшего извлекли из Daewoo. Во втором авто находилась женщина с детьми — их увезли в больницу Пласта.

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