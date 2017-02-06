Секретаря Митрополии ограбили на 45 тысяч леев
Более 45 тысяч леев украли воры из машины секретаря Молдавской митрополии Вадима Кейбаша. Сумку, в которой находились деньги, забрали из салона, когда хозяин автомобиля был занят заменой колеса.
Более 45 тысяч леев украли воры из машины секретаря Молдавской митрополии Вадима Кейбаша. Сумку, в которой находились деньги, забрали из салона, когда хозяин автомобиля был занят заменой колеса.
Случилось это накануне вечером на парковке у столичного торгового центра. По словам Кейбаша, украденные деньги были подаянием на строительство церкви на Телецентре, где он является настоятелем.
Священнослужитель не сомневается: колесо воры пробили намерено. Полиция начала расследование кражи.