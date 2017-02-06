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00:02 (мск), источник: Publika.md

Секретаря Митрополии ограбили на 45 тысяч леев

Более 45 тысяч леев украли воры из машины секретаря Молдавской митрополии Вадима Кейбаша. Сумку, в которой находились деньги, забрали из салона, когда хозяин автомобиля был занят заменой колеса.

Источник: Publika.md

Случилось это накануне вечером на парковке у столичного торгового центра. По словам Кейбаша, украденные деньги были подаянием на строительство церкви на Телецентре, где он является настоятелем.

Священнослужитель не сомневается: колесо воры пробили намерено. Полиция начала расследование кражи.

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