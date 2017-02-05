На юге Башкирии в ДТП загорелась иномарка, водитель погиб, дети в больнице
Сегодня, 5 февраля, произошло серьезное ДТП на трассе
Сегодня, 5 февраля, произошло серьезное ДТП на трассе
По словам свидетелей, на дороге произошло столкновение автомобилей «Дэу Нексия» и «Хендай». После удара «Дэу Нексия» загорелся, водителя спасти не удалось.
В автомобиле «Хендай» получила травма женщина, которая вела машину. Ее с детьми доставили в больницу в поселок Пласт Челябинской области.
Обстоятельства происшедшего выясняются.