На юге Башкирии в ДТП загорелась иномарка, водитель погиб, дети в больнице

По словам свидетелей, на дороге произошло столкновение автомобилей «Дэу Нексия» и «Хендай». После удара «Дэу Нексия» загорелся, водителя спасти не удалось.

В автомобиле «Хендай» получила травма женщина, которая вела машину. Ее с детьми доставили в больницу в поселок Пласт Челябинской области.

Обстоятельства происшедшего выясняются.