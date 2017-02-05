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20:47 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура установила личности хозяев собак, загрызших девочку на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Установлены хозяева собак, которые, предположительно, загрызли семилетнюю девочку на Урале, сообщает прокуратура Свердловской области.

Источник: РИА Новости

В воскресенье школьники нашли на детской площадке в деревне Пальмино тело семилетней девочки со следами укусов и когтей собак. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», максимальный срок по которой составляет три года.

Как отметили в прокуратуре, животные, предположительно, две собаки, напали на девочку у Дома культуры и вцепились ей в шею. Ребенок скончался. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ведомство уже начало проверку. По имеющейся информации, мама девочки находится в больнице, ребенок перед трагедией остался под присмотром бабушки.

В минувший четверг похожий случай произошел в Москве — собаки загрызли в центре города пожилую женщину. Позднее выяснилось, что четырех собак на территорию одного из государственных учреждений на улице Казакова в Москве выпустил из вольера охранник, не убедившись в отсутствии посторонних.

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