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21:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На месте ж/д блокады в Бахмуте нардеп ударил полицейского

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. На месте ж/д блокады в Бахмуте нардеп ударил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Согласно сообщению, 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружено карабин СКС. В рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия.

Как говорит сотрудник полиции, во время проверки возник конфликт с присутствующим там народным депутатом Украины. Во время спора депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, и высказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах. Депутат всячески противился проверке и в итоге ударил сотрудника полиции в область туловища.

Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в связи с блокированием железной дороги в Донецкой области открыто уголовное дело по статье «блокирование транспортных коммуникаций».

Комментарии
1
конь педальный
Наверное, опять Пашинский куролесит. Хорошо хоть не застрелил полицейского из карабина...(
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