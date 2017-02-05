В Москве электричка сбила пожилую пару
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — Электричка в Москве сбила пожилую пару, женщина скончалась, мужчина госпитализирован, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — Электричка в Москве сбила пожилую пару, женщина скончалась, мужчина госпитализирован, сообщили «Интерфаксу» в
«Сегодня около 21:30 в районе платформы “Каланчевская” Курского направления при невыясненных пока обстоятельствах пригородный электропоезд травмировал переходящих пути мужчину и женщину пожилого возраста», — сказал представитель полиции.
По его словам, женщина скончалась от полученных травм, мужчина экстренно доставлен в ближайшую клинику.
«На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего и персональные данные пострадавших», — сказал сотрудник