В Москве электричка сбила пожилую пару

«Сегодня около 21:30 в районе платформы “Каланчевская” Курского направления при невыясненных пока обстоятельствах пригородный электропоезд травмировал переходящих пути мужчину и женщину пожилого возраста», — сказал представитель полиции.

По его словам, женщина скончалась от полученных травм, мужчина экстренно доставлен в ближайшую клинику.