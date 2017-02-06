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03:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Житель Владивостока погиб под колесами своей машины, пытаясь уйти от полицейской погони

Ранее водитель к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 февраля, PrimaMedia.

Страшное ДТП произошло утром 4 февраля на проспекте 100-летия Владивостока. Водитель, скрываясь от полицейской погони, врезался в леера, после чего автомобиль перевернулся. В момент опрокидывания мужчина выпал из машины на проезжую часть и был придавлен своим авто. Ранее водитель к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Около 05.15, 4 февраля в районе дома № 68 по проспекту 100-летия Владивостока (в районе магазина «Парус») водитель автомашины Toyota Kluger не выполнил требование сотрудников ГИБДД об остановке и, увеличив скорость, начал уезжать в сторону остановки «Заря».

Сообщив в дежурную часть ГИБДД города Владивостока о том, что водитель не остановился по требованию, два экипажа ДПС ГИБДД города Владивостока начали преследование автомашины Toyota Kluger. Неоднократные требования об остановке, водитель игнорировал. Развернувшись в обратном направлении водитель двигался в сторону центра города.

В 05.30 в районе дома № 31 по проспекту 100-летия Владивостока (СОШ № 38) водитель Toyota Kluger при повороте направо, не справился с управление, врезался в леерные ограждения, расположенные слева по ходу движения, после чего машина перевернулась. В момент опрокидывания водитель выпал из машины на проезжую часть и был придавлен упавшей автомашиной.

В результате происшествии 29-летний водитель автомашины от полученных травм скончался на месте дорожного происшествия.

По данным информационных баз ГИБДД водитель к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. По данному факту СЧ СУ УМВД России по Владивостоку проводится доследственная проверка.

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