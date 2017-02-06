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03:16 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморском крае вынесен приговор обвиняемому в вымогательстве

Вынесен приговор в отношении 27-летнего жителя Артема, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вымогательство).

Ранее в дежурную часть отдела полиции города Артема поступило сообщение местного жителя, который рассказал, что неизвестный, причинив телесные повреждения, вымогал денежные средства, под угрозой физической расправы, требовал, чтобы потерпевший оформил кредит на свое имя.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего жителя Артема.

В следственном подразделении было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Последний раз из мест лишения свободы освободился в 2015 году, где отбывал наказание за квартирную кражу.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, имея преступный умысел, направленный на получение материальной выгоды, потребовал от потерпевшего передать ему денежные средства. Когда заявитель ответил отказом, злоумышленник причинил ему телесные повреждения, квалифицируемые как средний вред здоровью, а также потребовал оформить банковский кредит.

В ходе следствия собрана доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления. Артемовский городской суд признал его виновным, назначив наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

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