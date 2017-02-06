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07:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Ляшко: полицейского под Бахмутом избил Парасюк

По информации лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, Владимир Парасюк ударил полицейского в Донбассе. По мнению Ляшко, это ниже плинтуса и очень плохой пример для украинцев, «чем бы Парасюк не мотивировал свои действия».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Народным депутатом, который избил полицейского на месте железнодорожной блокады под Бахмутом, является Владимир Парасюк, сообщил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

«Владимир Парасюк ударил полицейского в Донбассе. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для украинцев, чем бы Парасюк не мотивировал свои действия. Владимир должен или держать себя в руках, или лечиться», — написал Ляшко.

Ранее сообщалось, что на месте ж/д блокады в Бахмуте нардеп ударил полицейского.

4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружено карабин СКС. В рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия.

Во время проверки возник конфликт с присутствующим народным депутатом Украины. Во время спора депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, и высказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах. Депутат всячески противился проверке и в итоге ударил сотрудника полиции в область туловища.

Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.

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