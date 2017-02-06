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04:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Не желая сдаваться полиции, комсомольчанин открыл стрельбу и пообещал покончить с собой

Мужчине грозит ответственность за пьяное вождение и невыполнение законных требований полицейских.

Водитель из Комсомольска-на-Амуре, которого патрульные остановили в пьяном виде, пытался скрыться от них в гараже и открыл стрельбу из пневматического пистолета, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru. Инцидент произошел в минувшие выходные в районе автокооператива на улице Машинной.

Во время задержания 38-летний автолюбитель собирался ставить машину в гараж. Стоит отметить, что на пьяном вождении его ранее уже ловили, поэтому мужчине грозила уголовная ответственность.

Скрываясь от полиции, автовладелец заскочил в гараж и достал пневматический пистолет. По одним данным, горожанин как минимум один раз выстрелил в инспектора, по другим — стрелял в воздух. Затем автолюбитель закрылся в гараже и заявил, что совершит самоубийство.

В итоге пьяный водитель успокоился и сдался. Теперь ему грозит не только уголовное наказание за пьяное вождение, но и ответственность за невыполнение требований сотрудников полиции.

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