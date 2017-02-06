Не желая сдаваться полиции, комсомольчанин открыл стрельбу и пообещал покончить с собой
Мужчине грозит ответственность за пьяное вождение и невыполнение законных требований полицейских.
Мужчине грозит ответственность за пьяное вождение и невыполнение законных требований полицейских.
Водитель из
Во время задержания 38-летний автолюбитель собирался ставить машину в гараж. Стоит отметить, что на пьяном вождении его ранее уже ловили, поэтому мужчине грозила уголовная ответственность.
Скрываясь от полиции, автовладелец заскочил в гараж и достал пневматический пистолет. По одним данным, горожанин как минимум один раз выстрелил в инспектора, по другим — стрелял в воздух. Затем автолюбитель закрылся в гараже и заявил, что совершит самоубийство.
В итоге пьяный водитель успокоился и сдался. Теперь ему грозит не только уголовное наказание за пьяное вождение, но и ответственность за невыполнение требований сотрудников полиции.