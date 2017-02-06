Следком изъял документы по запросу о невыплате зарплаты сотрудникам фирмы «ВиД» в Иркутске

Сотрудники Следкома изъяли шесть системных блоков по запросу о невыплате зарплаты сотрудникам швейной фирмы «Вид» в Иркутске. Изначально они не уточнили руководству, что явилось основанием для проведения следственных действий. Об этом рассказала гендиректор компании Ирина Чикуленко во время круглого стола для предпринимателей с участием руководителя СУ СКР по Иркутской области Андрея Бунева и бизнес-омбудсмена региона Алексея Москаленко, сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам генерального директора швейной фирмы «ВиД» Ирины Чикуленко, сотрудники СК и ОБЭП произвели выемку техники.

«Когда началась выемка, я попросила исполнительного директора запросить письменно документ, по которому все происходит, и узнать, в чем наша вина. После начала выемки нам представили запрос, где было написано, что имеются материалы дела о том, что у нас есть невыплата заработной платы. Было сказано, что мое мнение никого не интересует. На показания бухгалтера, финансового директора и меня, что у нас не было ни одного факта невыплаты заработной платы, не реагировал никто», — заявила Ирина Чикуленко.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Иркутской области Алексей Москаленко сообщил, что это не первый случай, когда приходят сотрудники правоохранительных органов и производят свои действия, ничего не объясняя.

Основания для проведения следственных действий, проверки в данном случае были, отметил руководитель СУ СКР по Иркутской области Андрей Бунев. Он пообещал дать ответ относительно запроса о невыплате зарплаты в установленные законом сроки.